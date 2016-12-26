Унесенные течением обломки Ту-154 будут искать в Абхазии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Поисково-спасательная операция в зоне крушений Ту-154 в районе Сочи будет расширена, так как фрагменты самолета и останки погибших может отнести в сторону Абхазии, сообщил министр транспорта Максим Соколов.

"Прошу всех, задействованных в поисково-спасательной операции, расширить географию поиска. Я связался с президентом республики Абхазия, премьер-министром, поскольку течение от места предполагаемого падения самолета у нас идет в сторону государственной границы. Предположительно, часть фрагментов самолета, останков может пересечь госграницу",- сказал Соколов на заседании правительственной комиссии, созданной в связи с катастрофой самолета Ту-154 в районе Сочи.

Он отметил, что абхазские коллеги выразили готовность помочь в поисковой операции.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.