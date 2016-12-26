Военную группировку в районе падения Ту-154 увеличили до 39 кораблей и 3,5 тыс. человек

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В поисковой операции в районе падения самолета Ту-154 в Черном море принимает участие почти 40 кораблей и катеров, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Минобороны РФ.

"Группировка поисково-спасательной операции усилилась до 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и семи глубоководных аппаратов", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, к поисковой операции присоединились семь судов Черноморского флота. В частности, это противодиверсионный катер "Суворовец" с гидролокатором бокового обзора, фрегат "Адмирал Григорович" с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и семью водолазами.

Кроме того, к операции подключился малый противолодочный корабль "Касимов", гидрографическое судно с новейшим гидролокационным оборудованием для обнаружения фрагментов самолета, тральщик "Минеральные воды", водолазные и патрульные катера с прожекторными установками большой мощности.

В Минобороны РФ сообщили, что в район проведения операции подходит спасательное судно "Эпрон" Черноморского флота с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом "Тайгер".

В военном ведомстве сообщили, что в ближайшее время в район проведения работ самолеты Ил-76 доставят два обитаемых глубоководных аппарата Российского географического общества. "Задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащие Южного военного округа обследуют береговую черту в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе "Хмеймим" с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.