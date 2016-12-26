Источник не исключил попытки экипажа Ту-154 посадить самолет на воду

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Версия о якобы взрыве на борту разбившегося под Сочи Ту-154 пока не находит подтверждения, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Предварительно предпосылок, указывающих на возможный взрыв или иное внутреннее воздействие, не обнаружено. Напротив, новые факты говорят о том, что экипаж, судя по всему, осознавал, что самолет ведет себя нештатным образом, и готовил пассажиров к возможным последствиям", - сказал источник.

Он не исключил, что экипаж мог готовиться к аварийной посадке на воду, однако не успел это сделать.

"Экипажу могло не хватить времени для совершения аварийной посадки на воду. Похоже, что нештатная ситуация развивалась стремительно. Однако, по всей видимости, пилотам удалось предупредить пассажиров о возможной аварии", - сказал источник.

ФСБ России ранее сообщила, что основными рабочими версиями крушения являются "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета".

При этом в службе отметили, что признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета к настоящему времени не получено.