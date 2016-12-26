Минобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах разбившегося Ту-154

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что на пассажирах авиалайнера Ту-154 были надеты спасательные жилеты, не соответствуют действительности, заявляют в Минобороны РФ.

"Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты - постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности", - сказано в сообщении ведомства, которое поступило в "Интерфакс" в понедельник.

Ранее источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС предположил, что экипаж мог готовиться к аварийной посадке на воду, однако не успел это сделать.

"Предварительно предпосылок, указывающих на возможный взрыв или иное внутреннее воздействие, не обнаружено. Напротив, новые факты говорят о том, что экипаж, судя по всему, осознавал, что самолет ведет себя нештатным образом, и готовил пассажиров к возможным последствиям", - сказал источник.