Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Катастрофа Ту-154 над Черным морем могла произойти из-за перегруза и отказа техники, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине - возможно, перегруза и технической неисправности - рухнул в море", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "на данном этапе версия теракта практически исключена". "Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию", - отметил источник.

По его словам, очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту.

Таким образом, сказал собеседник агентства, приоритетной версией становится техническая неисправность. "Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации", - подчеркнул источник.

Касаясь версии некачественного топлива, он напомнил, что "одновременно с рухнувшим самолетом в Сочинском аэропорту были заправлены и другие воздушные суда, которые безаварийно и без проблем в этой части совершили свои полеты".

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая членов экипажа, Ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналистов и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.