Главные новости
В РоссииНа фрагментах разбившегося Ту-154 не обнаружили следов взрывчаткиВ РоссииХлопонин назвал возможную дату начала продажи валокордина по рецептамМоскваРанивший полицейских в Москве стрелок покончил с собой
В России Крушение Ту-154 в Черном море

На фрагментах разбившегося Ту-154 не обнаружили следов взрывчатки

Кроме того, версия о теракте не подтверждается показаниями очевидцев происшествия

На фрагментах разбившегося Ту-154 не обнаружили следов взрывчатки
Обломки Ту-154, найденные во время поисково-спасательных работ
Фото: ТАСС, Алексей Штокал

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На фрагментах самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу на Черном море, а также поднятых из воды телах погибших, не обнаружили следов взрывчатки и повреждений, свидетельствующих о внешнем воздействии, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

"К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие", - сказал собеседник агентства. По его словам, исследования останков, поднятых из воды, не выявили следов взрывчатых веществ.

"Таким образом версия теракта на данный момент не находит подтверждения", - сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства отметил, что "версия теракта отметается и по другим признакам - показаниям свидетелей авиапроисшествия". "Запечатленная на видео и выложенная в интернет запись о некой вспышке недалеко от места крушения была сделана почти через полчаса после катастрофы Ту-154", - сказал источник.

"Факт, что пилот не подал сигнал SOS, объясняется тем, что пилоты находились в стрессовом состоянии: в критическом состоянии они пытались спастись, речь шла о секундах. И понятно, что им было не до того, чтобы подать сигнал", - сказал собеседник агентства.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Поисковые работы в районе крушения Ту-154

9 фотографий
Теги: Ту-154
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Хлопонин назвал возможную дату начала продажи валокордина по рецептамХлопонин назвал возможную дату начала продажи валокордина по рецептам
Изменения в нормативные акты планируется начать вносить с начала будущего годаПодробнее
На определение причин катастрофы Ту-154 уйдет около двух недельНа определение причин катастрофы Ту-154 уйдет около двух недель
Ключевую роль для экспертов будут иметь данные параметрического самописца, который уже обнаруженПодробнее
Иркутскую чиновницу заподозрили в халатности по делу об отравлении "Боярышником"Иркутскую чиновницу заподозрили в халатности по делу об отравлении "Боярышником"
По данным СКР, замминистра имущественных отношений не расторгла договор с владельцем торговой точки, в которой продавалась эта спиртосодержащая жидкостьПодробнее
Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомствПриостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Запрет будет действовать до выяснения причин катастрофы над Черным моремПодробнее
В Черном море найден основной черный ящик Ту-154В Черном море найден основной черный ящик Ту-154
Сегодня же он будет доставлен в Москву на расшифровкуПодробнее
Свидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесеСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе
"Коммерсантъ" приводит показания сотрудника береговой охраны, который стал очевидцем трагедии под СочиПодробнее
Генпрокуратура проверит законность высказываний Рынски о крушении Ту-154Генпрокуратура проверит законность высказываний Рынски о крушении Ту-154
Ведомство получило запрос члена ОП Артема Кирьянова о посте блогера в фейсбуке, где она выразила радость в связи со смертью журналистов НТВ в авиакатастрофе Ту-154 в СочиПодробнее
В Петербурге арестованы посредники во взятке 75 млн руб. за освобождение из "Крестов"В Петербурге арестованы посредники во взятке 75 млн руб. за освобождение из "Крестов"
За эти деньги они также обещали обвиняемому в незаконном проведении азартных игр добиться прекращения уголовного делаПодробнее
Тело одного из погибших пассажиров Ту-154 опознали родственникиТело одного из погибших пассажиров Ту-154 опознали родственники
Минобороны решило не называть имена опознанных погибших без согласия родственниковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНа фрагментах разбившегося Ту-154 не обнаружили следов взрывчаткиВ РоссииХлопонин назвал возможную дату начала продажи валокордина по рецептамМоскваРанивший полицейских в Москве стрелок покончил с собойВ РоссииВ Черном море найден основной черный ящик Ту-154
Хлопонин назвал возможную дату начала продажи валокордина по рецептам
В Якутии вахтовики намеренно раздавили медведя "Уралами"
В США умерла доказавшая существование темной материи астроном Вера Рубин
В Кремле опровергли сообщения о назначении полпреда Михаила Бабича послом в Анкаре
Лавров призвал администрацию Трампа разморозить межведомственное общение
Запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года поддержали 77% россиян
ФАС разрешила обществу "Динамо" выкупить у ВТБ 74% акций футбольного клуба
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи