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В России Крушение Ту-154 в Черном море

Водолазы подняли со дна Черного моря часть хвостового оперения Ту-154

В этом фрагменте самолета предположительно находятся два самописца

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Участники поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи подняли на поверхность крупный фрагмент хвостового оперения лайнера, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Извлечен крупный фрагмент. По докладу с катера, это часть хвостового оперения. Там же предположительно находятся и два бортовых самописца", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что окончательно установить принадлежность поднятого фрагмента лайнера можно будет после его доставки на берег и осмотра авиаэкспертами.

"Внутри поднятого фрагмента предварительно находятся конструкции, похожие на бортовые самописцы. По докладу с места, их состояние визуально хорошее", - сказал источник.

Ранее во вторник сообщалось, что основной бортовой самописец потерпевшего в Сочи крушение Ту-154 доставлен в Центральный НИИ ВКС в подмосковных Люберцах.

"По результатам осмотра специалистами института контейнер бортового самописца находится в удовлетворительном состоянии. После проведения очистки в дистиллированной воде начнется его расшифровка", - сказано в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

Поисковые работы в районе крушения Ту-154

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Теги: Ту-154, Сочи
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