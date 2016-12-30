Дело об отстранении иркутского замминистра имущества отложили до января

Чиновницу обвиняют в халатности в связи с делом о массовом отравлении "Боярышником"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Иркутска в пятницу отложил на январь рассмотрение ходатайства об отстранении от занимаемой должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, в отношении которой возбуждено уголовное дело о халатности после массовых отравлений спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" в Иркутске.

"Рассмотрение материала отложено на 10 января в связи с болезнью Нефедовой - в суд предоставлена справка о том, что она находится на лечении в больнице", - заявил представитель суда.

Ранее сообщалось, что в четверг суд отложил на пятницу рассмотрение данного ходатайства в связи с госпитализацией Нефедовой с гипертоническим кризом. Она находится на подписке о невыезде.

По данным Следственного комитета, в ноябре 2016 года подчиненные передали замминистра дело, в котором были отражены факты реализации алкогольной продукции в одном из торговых павильонов, арендатору которого выносились неоднократные предупреждения и штрафы. По версии следствия, в этой ситуации Нефедова имела полномочия и основания обратиться в суд с иском о расторжении договора, но вместо этого она подписала очередное предупреждение. Павильон продолжил свою работу, и в декабре в нем продавалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей.

Всего по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе замглавы иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов, госпитализированный с сердечным приступом после задержания.

По данным Минздрава региона от отравления метанолом в Иркутске скончались 76 человек.