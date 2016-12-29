Ту-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секунд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Разбившийся в районе Сочи 25 декабря самолет Минобороны РФ Ту-154 успел набрать высоту только в 250 метров, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

"Весь полет проходил около 70 секунд, максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров", - сказал Байнетов на пресс-конференции в Москве в четверг. На этом эшелоне скорость в пределах 360-370 километров в час, - сказал представитель Минобороны.

Он также сообщил, что одна из фраз которую произнес командир воздушного судна говорит о начале развития особой ситуации на борту.

"Все было достаточно штатно, но фраза командира, одна, анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока она нам ничего не говорит", - сказал Байметов.

Он добавил, что радиообмен был краток.

"Радиообмен был крайне краток, вы можете себе представить что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд?", - отметил Байметов.