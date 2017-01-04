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Спасателям в Калининграде пока не удалось убрать поврежденный Airbus с ВПП

Аэропорт "Храброво" будет закрыт ориентировочно до 19:00 по Москве

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Калининградский аэропорт "Храброво" по-прежнему закрыт из-за поврежденного самолета, лежащего на взлетно-посадочной полосе, сообщили "Интерфаксу" в правительстве региона.

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"Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18:00 часов местного времени (19:00 по Москве - ИФ)", - заявил представитель правительства.

По его словам, врио губернатора области Антон Алиханов находится в аэропорту и проводит совещание по данной ситуации. Пресс-служба губернатора распространила фотографии, которые показывают попытки спасателей при помощи мощных кранов приподнять и сместить самолет с полосы.

С утра в "Храброво" отменено в общей сложности 7 рейсов в Москву и Санкт-Петербург и обратно.

3 января в 22:54 во время посадки самолет "Аэрофлота" Airbus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам.

Шестерым пассажирам самолета понадобилась незначительная помощь медиков. У них были ушибы и ссадины.

В самолет находилось 171 пассажир и члены экипажа. Воздушное судно совершало рейс из Шереметьево.

Следственными органами Северо-Западного следственного управления СК РФ по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда возбуждено уголовное дело.

Теги: Калининград, Храброво
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