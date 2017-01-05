В России Жалобы на пытки в сегежской колонии

Супруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания

Об этом ей сказали в ФСИН, ожидается, что осужденный доберется в течение двух дней

Супруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ильдар Дадин в течение двух дней прибудет на новое место отбывания наказания, сообщила супруга осужденного Анастасия Зотова со ссылкой на представителя ФСИН.

"В данный момент он продолжает движение в поезде, думаю, в течение двух дней будет на месте, и сразу же вам сообщит", - сказал замглавы ФСИН России Валерий Максименко в ходе телефонного разговора, запись которого Зотова обнародовала в соцсетях.

Максименко отметил, что Дадин в преддверии Нового года был "в большом городе" снят с поезда, в котором ехал на новое место отбывания наказания, чтобы не встречать праздник в пути. Там он был доставлен в СИЗО, где имел возможность принять душ и поесть горячей пищи.

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По словам замглавы ФСИН, Дадин провел в СИЗО три дня, после чего продолжил путь к месту отбывания наказания.

Как сообщалось, одиночные пикеты возле здания ФСИН России на Житной улице в Москве проводились в среду в поддержку первого и пока единственного осужденного в России за неоднократное нарушение правил проведения митингов активиста Ильдара Дадина, который более месяца назад был этапирован из карельской колонии и местонахождение которого было до сих пор не известно.

1 ноября прошлого года жена Дадина сообщила со ссылкой на адвоката, что сотрудники колонии избивают и подвергают ее мужа пыткам, угрожают убить.

Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Региональное управление СКР начало доследственную проверку, служебная проверка была назначена и руководством ФСИН. В начале декабря оба ведомства сообщили, что в ходе проверок информация о насилии в отношении Дадина не подтвердилась, то есть является его вымыслом.

5 декабря пресс-секретарь карельского УФСИН Виталий Фефелов сообщил "Интерфаксу", что Дадина переводят в колонию другого региона, а куда именно - он не вправе раскрывать.

С тех пор о месте содержания Дадина и его состоянии здоровья ничего неизвестно, в том числе родственникам.

Между тем, интернет-пользователи взывают к тюремным органам с просьбой сообщить его местонахождение.

С просьбой к ФСИН сообщить местонахождение Дадина обратились писатели, правозащитники и журналисты, в том числе Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Лев Пономарев, Алексей Венедиктов, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек и Григорий Пасько.

Ильдар Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима. 31 марта Мосгорсуд смягчил приговор на полгода. После этого оппозиционера этапировали в исправительную колонию в карельском городе Сегеже.

Теги: Ильдар Дадин, ФСИН
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