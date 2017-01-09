Москалькова назвала новую колонию Дадина одной из лучших

Омбудсмен отметила, что намерена предложить Госдуме законопроект о переводе заключенных в близкие к дому колонии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Колония, в которую переведен оппозиционер Ильдар Дадин, не вызывала нареканий со стороны правозащитников, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"ИК-5 Алтайского края считается одной из лучших колоний. Никогда к ней не было нареканий со стороны правозащитников. Именно это послужило основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН", - сказала Москалькова в понедельник "Интерфаксу".

Она также отметила быструю реакцию руководства ФСИН на ее просьбу предоставить Дадину право на телефонный звонок родственникам.

По словам омбудсмена, длительность этапа связана с тем, что на нем делались неоднократные перерывы, в частности, на новогодние праздники.

"Любая перевозка - это сложное испытание. Важно, что родственники поддерживают его, я с ними остаюсь на связи, с мамой на связи, во время праздников рассказывала ей, где он находится, что происходит, чтобы не было беспокойства", - сказала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что намерена выйти в Госдуму с законопроектом об основаниях перевода из колонии в колонию с целью приближения к месту жительства родственников и близких.

"Сегодня таких оснований нет, дальность для родственников вызывает определённые трудности, дорого добираться, и временной фактор", - добавила она.

О том, что Дадин переведен в ИК-5 в Алтайском крае, сообщила накануне его жена Анастасия Зотова.

"Он позвонил мне, сказал, что долго ехал, потому что почти месяц находился в пересылочном пункте в Тюмени", - сказала Зотова в воскресенье "Интерфаксу". По ее словам, Дадин сообщил, что во время этапа имел возможность нормально питаться, физическая сила к нему не применялась.

"ИК-5 - куда его привезли, образцово-показательная, как мне сказали, проблем быть не должно. Ильдар в физическом плане хорошо себя чувствует, в эмоциональном плане переживает за людей, которые остались в колонии в Карелии", - отметила Зотова. Она добавила, что в ближайшее время к Дадину будут направлены адвокаты.

В свою очередь глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов призвал членов Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края посетить колонию, в которую переведен активист.

"Я считаю, что члены ОНК Алтайского края должны немедленно побывать в этой колонии, проверить условия содержания не только Ильдара Дадина, но и других осужденных. Я полагаю, что будет правильно, если они будут регулярно посещать эту колонию, так же, как и другие", - сказал Федотов в воскресенье "Интерфаксу".

Он также заявил, что считает необходимым внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс в части норм, касающихся информирования родственников осужденного о его переводе. По его словам, также следует вести в нормы об отбывании заключенными наказания вблизи места жительства.

Дело Дадина

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года приговорил его к трем годам колонии общего режима. 31 марта Мосгорсуд смягчил приговор на полгода. После этого оппозиционера этапировали в исправительную колонию в карельском городе Сегеже.

В ноябре его супруга Зотова сообщила со ссылкой на адвоката, что сотрудники колонии избивают и подвергают ее мужа пыткам, угрожают убить.

Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Региональное управление СКР начало доследственную проверку, служебная проверка была назначена и руководством ФСИН. В начале декабря оба ведомства сообщили, что в ходе проверок информация о насилии в отношении Дадина не подтвердилась, то есть является его вымыслом.

5 декабря пресс-секретарь карельского УФСИН Виталий Фефелов сообщил "Интерфаксу", что Дадина переводят в колонию другого региона, но куда именно отказался раскрыть.

С просьбой к ФСИН сообщить местонахождение Дадина обратились писатели, правозащитники и журналисты, в том числе Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Лев Пономарев, Алексей Венедиктов, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек и Григорий Пасько.