Сбой в котельной нарушил теплоснабжение 84 домов в Красногорске

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Министерство ЖКХ Подмосковья взяло на контроль ситуацию со сбоем в работе котельной в Красногорске, из-за которого недостаточный объем отопления получают 84 многоквартирных дома, сообщили в субооту "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Из-за сбоя оборудования на одной из котельных с 21:00 снижены параметры теплоснабжения в 84 многоквартирных домах, это 12 тыс. человек, то есть в дома поступает тепло ненормативного качества. Планируемый срок окончания работ - 24:00. Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ Подмосковья ", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на котельной работает один котел из трех. Ремонтные работы осуществляет бригада котельной, на место также выехала бригада областной аварийно-восстановительной службы.

При этом в пресс-службе администрации Красногорского района "Интерфаксу" сообщили, что в настоящий момент работа всех трех котлов восстановлена. "Температура вернется в нормальный режим в течение 3-4 часов", - сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника агентства, отключение двух из трех котлов на котельной произошло из-за понижения давления газа.