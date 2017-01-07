WikiLeaks не увидела доказательств США о связи своих информаторов с какой-либо страной

Ранее спецслужбы Штатов обнародовали доклад, по которому руководство РФ якобы с помощью кибератак пыталось создать благоприятные условия для победы на выборах Трампа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Руководство сайта WikiLeaks заявило, что несекретная версия доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы не содержит доказательств связи между какими-либо государствами и источниками по выборам США.

"Ничто из сегодняшнего рассекреченного доклада не опровергает наши заключения, что источники, имеющие отношение к выборам в США, не являются связанными с государствами", - говорится на странице WikiLeaks в твиттере.

"В рассекреченном докладе правительства США о "российских кибератаках" имеется любопытное замечание, что он (доклад - ИФ) базируется на просмотре телевизионных программ и чтении твитов", - отметили в организации.

Накануне в США была обнародована несекретная версия доклада спецслужб, в котором утверждается, что руководство России якобы с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах республиканца Дональда Трампа.

Спецслужбы США выразили уверенность, что ГРУ (Главное разведывательное управление Генштаба РФ) предавало данные, похищенные у нацкомитета демократической партии, сотрудникам WikiLeaks. При этом, как утверждается в документе, атака на почтовый сервер имела место в марте 2016 года, а публиковать переписку начали в июне 2016 года.

"Думаем, с высокой степенью уверенности, что ГРУ использовало личность (хакера - ИФ) Guccifer 2.0, DCLeaks.com и WikiLeaks для обнародования данных в США, полученных у жертв в результате киберопераций", - говорится в докладе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций и напомнил, что и сайт Кремля подвергается таким нападениям, фиксирующимся с территории США.