Родственники жертв крушения Ту-154 получили выплаты по линии ФСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Большинство родственников погибших при крушении Ту-154 над Черным морем получают пособия и компенсации, сообщает пресс-служба Роструда. Уже полностью выплачены средства по линии Фонда социального страхования.

"В рамках расследования группового несчастного случая все необходимые документы для осуществления страховых выплат оформлены и переданы родственникам погибших. В том числе, на основе подготовленных документов произведены все выплаты по линии ФСС", - заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов, которого цитируют в пресс-службе ведомства.

Руководители 20 регионов приняли решение о выделении дополнительных средств для оказания помощи семьям погибших.

"Большинство заявителей уже получают все причитающиеся им пособия и компенсации. Данная работа налажена и находится на постоянном контроле", - подчеркнул Вуколов.

При этом он добавил, что Роструд готов "рассмотреть потребности каждой семьи в дополнительном трудоустройстве для членов семьи, помощи с устройством в детские сады, помощи с обучением и в других видах социальной помощи".

Катастрофа самолета Минобороны России Ту-154 произошла над акваторией Черного моря 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, все они погибли.