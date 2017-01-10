Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста

Алексей Улюкаев во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему домашнего ареста в Басманном суде

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник продлил до 15 апреля домашний арест бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил продлить Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля", - огласила постановление судья Елена Ленская.

Кроме того, Ленская не разрешила Улюкаеву прогулки, посещение медицинских учреждений, и визиты няни к ребенку подсудимого, о чем он просил ранее во вторник. Судья подчеркнула, что Улюкаев обвиняется в особо тяжком преступлении, наказание за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. "Совокупность доказательств, представленных следствием, является достаточной и свидетельствует о причастности Улюкаева к преступлению. Также суд находит обоснованными доводы следствия о невозможности закончить расследование", - добавила она.

В суде следователь Роман Нестеров просил продлить домашний арест Улюкаеву, так как по делу предстоит провести большой объем следственных действий, а экс-министр, учитывая его прежнее положение, может препятствовать следствию. "Ряд свидетелей работают в министерстве экономического развития и Росимуществе, и находились в непосредственном подчинении у Улюкаева", - сказал он.

Между тем, Улюкаев просил избрать ему иную более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде. "В случае сохранения домашнего ареста, прошу разрешить мне посещать медицинские учреждения", - сказал обвиняемый.

В свою очередь, следователь категорически возражал против прогулок экс-министра. "Это позволит Улюкаеву бесконтрольно встречаться с любыми лицами, в том числе, и свидетелями. Кроме того, он может покинуть пределы РФ даже без загранпаспорта", - сказал он.

О возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.

В СКР отметили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.