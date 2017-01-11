Иркутского замминистра имущества временно отстранили из-за дела о "Боярышнике"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Иркутска в среду временно отстранил от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову, которую обвиняют в халатности в связи с массовыми отравлениями "Боярышником".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности заместителя министра имущественных отношений Е.Нефедовой и назначении ей ежемесячного пособия в размере прожиточного минимума", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель Свердловского райсуда.

Ранее суд дважды откладывал рассмотрение данного ходатайства в связи с госпитализацией Нефедовой с гипертоническим кризом. Она находится под подпиской о невыезде.

По данным Следственного комитета, в ноябре 2016 года подчиненные передали замминистра дело, в котором были отражены факты реализации алкогольной продукции в одном из торговых павильонов, арендатору которого выносились неоднократные предупреждения и штрафы. По версии следствия, в этой ситуации Нефедова имела полномочия и основания обратиться в суд с иском о расторжении договора, но вместо этого она подписала очередное предупреждение. Павильон продолжил свою работу, и в декабре в нем продавалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей.

Всего по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 22 человека, в том числе замглавы иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов, госпитализированный с сердечным приступом после задержания. 30 декабря Кировский райсуд Иркутска отказался удовлетворить ходатайство следователя об его аресте. В настоящее время в суд поступила апелляция прокуратуры на это решение.

По данным Минздрава региона, от отравления метанолом в Иркутске скончались 78 человек.