В России Военная операция России в Сирии

Минобороны РФ не получало жалоб на сближение истребителей с самолетами ВВС США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что по официальным каналам не получали от Пентагона информации об опасном приближении истребителей РФ в Сирии к самолетам ВВС США, и настаивают на высоком профессионализме российских летчиков.

"Во всяком случае, ни от самого генерала Коркорана, ни от представителей его руководства в Пентагоне во время регулярных видеомостов с Минобороны России по вопросам соблюдения меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии подобных претензий мы не слышали", - сказал в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал журналистам заявления газете Wall Street Journal американского бригадного генерала Чарльза Коркорана об опасных приближениях российских истребителей в Сирии к самолетам ВВС США.

"Авиация ВВС США и международной коалиции в ходе операций в Сирии пытается действовать скрытно. Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолетов, изредка обозначая только период времени и примерный район. Но не конкретные типы самолетов и их принадлежность", - сказал Конашенков.

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При этом он заявил: "Действуют наши летчики очень профессионально, соблюдая все меры безопасности". По словам Конашенкова, "российские пилоты регулярно напоминают американским и другим пилотам коалиции в небе Сирии, что они там не одиноки и не невидимы".

Официальный представитель Минобороны РФ заявил, что скрытность действий американской авиации в Сирии позволяла "в случае трагических ошибок самолетов коалиции потом уходить от ответственности за гибель мирных жителей и уничтожение мирных объектов".

В качестве примера Конашенков привел бомбардировку в октябре 2016 года курдского села Хасаджек, повлекшую гибель мирных жителей. Конашенков напомнил об ударе 3 января 2017 года американскими стратегическими бомбардировщиками в провинции Идлиб с гибелью более 20 мирных жителей.

"Хотя до вступления в действие 30 декабря при посредничестве России, Ирана и Турции соглашения о прекращении боевых действий именно американские коллеги громче всех заявляли, что в провинции Идлиб нет никаких террористов. Неслучайно же туда из Алеппо выехала поддерживаемая США, Францией и Великобританией оппозиция во главе с представителями "Белых касок", - сказал генерал.

Конашенков заявил, что генерал Коркоран сам признал, что американских военных зачастую просто нельзя найти на другой стороне "горячей линии" в Катаре, предназначенной для обсуждения и решения спорных вопросов.

"Возможно, если бы они эту линию использовали чаще и по назначению, командующему 380-м экспедиционным крылом ВВС США не пришлось бы выдумывать несуществующие проблемы в интервью", - сообщил Конашенков.

"Трудно понять, являются ли сделанные заявления искренним мнением генерала Коркорана или его, как и многих других, просто использовала уходящая администрация США в рамках прощального русофобского спектакля", - заявил Конашенков.

Теги: Минобороны РФ, США, Сирия
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