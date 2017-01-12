Главные новости
В миреСМИ узнали имя автора доклада о "российском компромате" на ТрампаВ РоссииДомашним и сельхозживотным в России с 2018 года дадут уникальные номераВ РоссииПравительство предложило ввести возможность заменять автомобильные права в МФЦ
В России Борьба с "Боярышником"

В больнице Иркутска остался один пострадавший от отравления "Боярышником"

Новых пострадавших от отравления метиловым спиртом в больницы Иркутска не поступало

В больнице Иркутска остался один пострадавший от отравления "Боярышником"
Медсанчасть ИАПО, куда доставили пострадавших в результате отравления концентратом "Боярышника" в Иркутске
Фото: ТАСС, Кирилл Шипицин

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Двое пострадавших от отравления метанолом после употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" выписаны из больницы №1 в Иркутске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Медицинскую помощь продолжает получать один пострадавший, который уже более 25 дней находится в больнице №3 Иркутска в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких", - сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева.

По ее словам, новых пострадавших от отравления метиловым спиртом в больницы Иркутска не поступало - общее число отравившихся по-прежнему составляет 123 человека, из них 76 скончались.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в конце 2016 года. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Теги: Россия, Иркутск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Домашним и сельхозживотным в России с 2018 года дадут уникальные номераДомашним и сельхозживотным в России с 2018 года дадут уникальные номера
Животных придется снабжать их чипами, татуировкой или тавром с УИНПодробнее
Правительство предложило ввести возможность заменять права в МФЦПравительство предложило ввести возможность заменять права в МФЦ
Начинающие водители будут получать удостоверения по-прежнему в подразделениях ГАИПодробнее
Кадыров сообщил об уничтожении четырех боевиков в ЧечнеКадыров сообщил об уничтожении четырех боевиков в Чечне
Еще один преступник задержан, шестому удалось сбежать, но силовики блокировали место его возможного нахожденияПодробнее
Роскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"Роскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"
Авария произошла из-за вскрытия бака "О" третьей ступени ракеты-носителя после возгорания насоса окислителяПодробнее
Полиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦПолиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦ
Тем не менее активисты движения "Весна" успели вывесить один баннер из несколькихПодробнее
Иркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метаноломИркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метанолом
По мнению следствия, он не организовал работу коллег, которые должны были предотвратить продажу опасного для жизни людей "Боярышника"Подробнее
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на ТрампаВ Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация не соответствует действительностиПодробнее
Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металловСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металлов
Общая сумма материальных ценностей - около 500 млн рублейПодробнее
Экс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на ТрампаЭкс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на Трампа
По словам Ковалева, он не припомнит, когда еще так, по всем линиям, пытались скомпрометировать политикаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали имя автора доклада о "российском компромате" на ТрампаВ РоссииДомашним и сельхозживотным в России с 2018 года дадут уникальные номераВ РоссииПравительство предложило ввести возможность заменять автомобильные права в МФЦВ РоссииКадыров сообщил об уничтожении четырех боевиков в Чечне
Brent удержалась на отметке выше $55
Что случилось этой ночью: четверг, 11 января
В больнице Иркутска остался один пострадавший от отравления "Боярышником"
Мощное землетрясение зарегистрировано в Гватемале
Американская разведка отвергла причастность к утечкам "компромата" на Трампа
СМИ узнали имя автора доклада о "российском компромате" на Трампа
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи