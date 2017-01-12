В больнице Иркутска остался один пострадавший от отравления "Боярышником"

Новых пострадавших от отравления метиловым спиртом в больницы Иркутска не поступало

Медсанчасть ИАПО, куда доставили пострадавших в результате отравления концентратом "Боярышника" в Иркутске

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Двое пострадавших от отравления метанолом после употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" выписаны из больницы №1 в Иркутске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Медицинскую помощь продолжает получать один пострадавший, который уже более 25 дней находится в больнице №3 Иркутска в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких", - сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева.

По ее словам, новых пострадавших от отравления метиловым спиртом в больницы Иркутска не поступало - общее число отравившихся по-прежнему составляет 123 человека, из них 76 скончались.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в конце 2016 года. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.