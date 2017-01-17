Главные новости
ЭкономикаРФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикойВ РоссииГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатВ миреЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборах
В России Борьба с "Боярышником"

СКР потребовал отстранить задержанного по делу о "Боярышнике" полицейского

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Ленинский суд Иркутска поступило ходатайство следователя об отстранении от должности начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции N4 городского управления МВД РФ Дениса Черемисина, который обвиняется в халатности в связи с массовым отравлением жидкостью "Боярышник" с метанолом и находится под подпиской о невыезде.

В РоссииИркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метаноломИркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метаноломЧитать подробнее

"Материалы по отстранению от должности Черемисина поступили, рассмотрение назначено на среду, 18 января", - сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель суда.

Ранее Кировский райсуд Иркутска отказался удовлетворить ходатайство следователя об аресте Черемисина и освободил его из-под стражи в зале суда.

Черемисин был задержан 11 января, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц).

По версии следствия, с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых на административных участках в Ленинском районе Иркутска, и в результате в торговом павильоне под видом концентрата для принятия ванн "Боярышник" была продана спиртосодержащая жидкость для употребления в пищевых целях, в которой содержался метиловый спирт.

По данным Минздрава региона, от отравления метиловым спиртом в Иркутске в декабре 2016 года пострадало 123 человека, из которых 76 скончались.

Всего по уголовному делу о массовом отравлении метанолом в Иркутске было задержано 22 человека, в отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении девяти - в виде домашнего ареста, пяти - в виде подписки о невыезде.

Отстранены от должности заместитель руководителя иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова, которые подозреваются в халатности. Оба чиновника находятся под подписками о невыезде.

Теги: Иркутск, МВД РФ, Боярышник, Денис Черемисин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат
Положительная тенденция наметилась еще в прошлом августе, сообщил Максим ТопилинПодробнее
Павленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
Заявление на него и его гражданскую супругу написала актриса Театра.doc Анастасия СлонинаПодробнее
Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХМедведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ
Кроме того, подписано постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг и введен штраф за неправильно начисленные коммунальные услугиПодробнее
Песков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в АстанеПесков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в Астане
Ранее глава МИД Турции заявлял, что Москва и Анкара решили пригласить представителей команды Трампа на межсирийские переговорыПодробнее
Слуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциямСлуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциям
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия должна значительно сократить свои ядерные арсеналы в обмен на отмену введенных против нее ограничительных мерПодробнее
Большинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних враговБольшинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних врагов
Вместе с тем доля россиян, заявляющих о наличии у страны врагов, существенно снизилась с 2014 годаПодробнее
"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года
Таковы результаты анализа публикаций в базах данных Factiva и СКАНПодробнее
Замглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублейЗамглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублей
По данным следствия, он попросил у родственников фигуранта уголовного дела деньги за непередачу следователям части доказательствПодробнее
Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенкаСпасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенка
Дети провалились под лед, возвращаясь домой с прогулкиПодробнее
Житель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил егоЖитель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил его
Как сообщил источник, мужчина нашел у сына огнестрельное оружие и потребовал объясненийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикойВ РоссииГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатВ миреЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборахВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
МВД Киргизии исключило версию теракта при крушении "Боинга"
Число погибших при крушении "Боинга" под Бишкеком выросло до 38 человек
Малкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛ
РФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой
СМИ сообщили о намерении Лондона выйти из единого европейского рынка
Александр Мамут собрался купить сеть кинотеатров "Синема парк"
Найдено тело четвертого пилота разбившегося под Бишкеком "Боинга"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи