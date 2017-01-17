СКР потребовал отстранить задержанного по делу о "Боярышнике" полицейского

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Ленинский суд Иркутска поступило ходатайство следователя об отстранении от должности начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции N4 городского управления МВД РФ Дениса Черемисина, который обвиняется в халатности в связи с массовым отравлением жидкостью "Боярышник" с метанолом и находится под подпиской о невыезде.

"Материалы по отстранению от должности Черемисина поступили, рассмотрение назначено на среду, 18 января", - сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель суда.

Ранее Кировский райсуд Иркутска отказался удовлетворить ходатайство следователя об аресте Черемисина и освободил его из-под стражи в зале суда.

Черемисин был задержан 11 января, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц).

По версии следствия, с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых на административных участках в Ленинском районе Иркутска, и в результате в торговом павильоне под видом концентрата для принятия ванн "Боярышник" была продана спиртосодержащая жидкость для употребления в пищевых целях, в которой содержался метиловый спирт.

По данным Минздрава региона, от отравления метиловым спиртом в Иркутске в декабре 2016 года пострадало 123 человека, из которых 76 скончались.

Всего по уголовному делу о массовом отравлении метанолом в Иркутске было задержано 22 человека, в отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении девяти - в виде домашнего ареста, пяти - в виде подписки о невыезде.

Отстранены от должности заместитель руководителя иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова, которые подозреваются в халатности. Оба чиновника находятся под подписками о невыезде.