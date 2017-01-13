Песков переадресовал властям Петербурга вопрос о передаче Исаакиевского собора

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Кремль не вмешивается в решение вопроса о судьбе Исаакиевского собора в Петербурге, считая его прерогативой городских властей, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу озвучивать никакой позиции. Вопрос с Исаакиевским собором - это исключительная прерогатива городских властей, и соответственно такие вопросы нужно адресовать руководству Санкт-Петербурга", - сказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу решения о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ, при этом сохранив его музейную функцию. Это решение вызвало широкий общественный резонанс.

Так, против передачи собора РПЦ высказался глава комитета Госдумы по культуре.

В свою очередь в пресс-службе министерства культуры РФ "Интерфаксу" сообщили, что сохранение музейных функций Исаакиевского собора при передаче РПЦ возможно лишь теоретически.

"Мы полагаем, что при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически. Совместное использование музея и действующего храма сопряжено с целым рядом сложностей, в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций", - пояснили в министерстве.

Кроме того, была создана петиция на портале Change.org с просьбой остановить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви, которая набрала за несколько дней более 155 тыс. подписей. Противники передачи собора считают, что это может привести к ограничению посещения Исаакия туристами, а экскурсии, выставки и концерты классической музыки прекратятся. Авторы петиции также опасаются, что средств РПЦ будет недостаточно для масштабных реставраций собора и поддержания его в надлежащем состоянии.

Между тем, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в Петербурге в минувший четверг заявил, что вход в Исаакиевский собор Петербурга после перехода в пользование РПЦ будет свободным, в соборе сохранится экскурсионная деятельность. По его словам, музейная деятельность в соборе будет продолжена и расширена.

РПЦ несколько лет добивалась передачи ей Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.