Исаакиевский собор в пятницу закроется раньше обычного из-за протестной акции

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Музей в Исаакиевском соборе в пятницу, 13 января закроется на несколько часов раньше, чтобы избежать беспорядков во время проведения акции протеста против передачи объекта РПЦ.

"Я предложил сегодня закрыть музей в четыре часа дня, чтобы избежать стычек возле объекта культуры мирового значения", - сказал директор ГМП "Исаакиевский собор" Николай Буров на пресс-конференции в пятницу.

"Я ни в каких действиях против власти не участвую. Я доверенное лицо президента, советник губернатора Полтавченко. Я попросил наш коллектив отмежеваться (от протестных действий - ИФ) и делать одно: работать, работать, работать. Акции, которые намечаются сегодня, заставляют меня трепетать, волноваться", - сказал Буров.

Граждане, выступающие против передачи Исаакиевского собора РПЦ, соберутся в пятницу возле музея в 18.00.

"Мы хотим собрать расширенный оргкомитет будущей кампании в защиту Исаакиевского собора. Для этого мы хотим посоветоваться с петербуржцами, продумать будущие публичные акции", - сообщал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский "Интерфаксу".

Мероприятие пройдет в формате встречи с депутатами, которая не требует предварительного согласования, подчеркнул Вишневский. В акции примут участие представители "Яблока", "Справедливой России" и "Партии роста".

"Законодательство не запрещает приносить плакаты на встречу с депутатами. Запретов на использование звукоусиливающей аппаратуры тоже нет, но мы вряд ли будем ее использовать", - добавил Вишневский.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.

Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.