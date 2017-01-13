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В Петербурге прошла акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦ

Выразить свой протест вышли около сотни человек

В Петербурге прошла акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦ
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Акция противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви проходит в сквере на площади в пятницу вечером, передал корреспондент "Интерфакса". Акция проходит в формате встречи депутатов петербургского Законодательного собрания с избирателями. Инициаторами выступили партии "Яблоко", "Справедливая Россия" и "Партия роста".

Перед собравшимися выступили Борис Вишневский ("Яблоко"), Максим Резник ("Партия роста") и Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") с призывом не допустить передачи собора РПЦ.

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Всего в сквере собрались не более сотни человек. За происходящим, не мешая, наблюдают сотрудники полиции. Плакатов, флагов, символики, звукоусилителей на встрече используется. Сам собор закрыт. Ранее директор ГМП "Исаакиевский собор" Николай Буров сообщил, что музей закроется на несколько часов раньше, чтобы избежать беспорядков во время проведения акции.

"Я предложил сегодня закрыть музей в четыре часа дня, чтобы избежать стычек возле объекта культуры мирового значения", - сказал Буров.

"Я ни в каких действиях против власти не участвую. Я доверенное лицо президента, советник губернатора Полтавченко. Я попросил наш коллектив отмежеваться (от протестных действий - ИФ) и делать одно: работать, работать, работать. Акции, которые намечаются сегодня, заставляют меня трепетать, волноваться", - добавил Буров.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.

Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Теги: Исаакиевский собор, Петербург
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