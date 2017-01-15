Спасатели не обнаружили экипаж на затонувшем в Финском заливе рыболовецком судне

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Водолазы обследовали затонувшее 4 января в Финском заливе рыболовецкое судно, однако его экипаж обнаружить не удалось, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

"Сегодня на акватории Финского залива проводились работы по обследованию затонувшего рыболовецкого судна "Монни". Водолазы осуществили четыре спуска, в ходе которых были обследованы рулевая рубка, салон команды и отсек машинного отделения. В результате проведенных мероприятий экипаж затонувшего судна не был обнаружен", - говорится в сообщении.

Работы велись с привлечением телеуправляемого аппарата Falcon и барокамер.

4 января маломерное судно "Монни" перестало выходить на связь и обнаруживаться системой электронного позиционирования во время возвращения в порт отправления по акватории Финского залива, в районе порта Усть-Луга. На борту судна находились три человека. По данному факту возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Судно было обнаружено 9 января во время обследования дна Финского залива с помощью эхолотов.