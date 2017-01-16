Слуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциям

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия должна значительно сократить свои ядерные арсеналы в обмен на отмену введенных против нее ограничительных мер

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия всегда поддерживала идею ядерного разоружения, но избранному президенту США Дональду Трампу не стоит делать это предметом торга при обсуждении снятия американских санкций, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Что касается ядерного разоружения, то Россия всегда была его сторонницей и, безусловно, готова обсуждать предложения наших партнеров. Но говорить об этом нужно только на условиях соблюдения полного паритета и обеспечения взаимного контроля в этой области", - заявил Слуцкий журналистам в понедельник.

При этом он заметил, что интервью избранного президента США Дональда Трампа The Times и Bild, где он говорит о возможной сделке между Россией и США по отмене санкций в обмен на ядерное разоружение, - еще не официальная линия новой американской администрации. "Поэтому комментировать эту идею можно также только гипотетически", - добавил парламентарий.

"Однако я бы не стал увязывать эти два вопроса и делать отмену санкций предметом торга в такой тонкой сфере, как атомная безопасность", - заявил Слуцкий.

По его словам, санкции - явление взаимное, которое в определенной степени оказало негативное воздействие и на экономику стран Запада. "Поэтому обсуждать его необходимо в контексте восстановления конструктивного и прагматичного диалога, как бы непросто это ни было", - сказал политик.