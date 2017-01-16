На военном кладбище в Мытищах похоронили 47 погибших в крушении Ту-154

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах в понедельник похоронили 47 жертв крушения самолета Ту-154 над Черным морем.

На кладбище были погребены члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, начальник Департамента культуры Антон Губанков и четверо журналистов, чьи родственники выразили желание о захоронении на военном кладбище. Ранее здесь же была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова, также находившаяся на борту самолета.

В церемонии прощания с жертвами катастрофы приняли участие министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, министр транспорта Максим Соколов, члены правительства и Совета Федерации, депутаты Госдумы, родные, близкие и сослуживцы погибших. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провел обряд отпевания, выразил соболезнования от лица патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всей Русской православной церкви.

После завершения похорон на могилах погибших установлен памятный камень, который впоследствии заменит скульптурная композиция.