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Бастрыкин посмертно наградил Глинку медалью Следственного комитета

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин посмертно наградил погибшую при крушении Ту-154 Елизавету Глинку. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в фейсбуке.

Доктору Лизе присуждена медаль СК "За чистоту помыслов и благородство дел" "за бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле", написал Бастрыкин.

"Следственный комитет Российской Федерации продолжит осуществлять самое тесное взаимодействие с фондом "Справедливая помощь", вновь и вновь спасая детей, стариков и женщин из зон вооруженных конфликтов и карая преступников, попирающих основополагающие человеческие ценности", - говорится в сообщении.

Елизавету Глинку похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. Еще 47 погибших в авиакатастрофе над Черным морем были похоронены на военном кладбище в Мытищах.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. При крушении самолета погибли девять журналистов, артисты ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, включая руководителя коллектива Валерия Халилова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России

Прощание с погибшими при крушении Ту-154

11 фотографий
Гражданская панихида по главе благотворительного фонда &quot;Справедливая помощь&quot; Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыряВо время траурной церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойВо время церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойФлаги с черными лентами на здании телецентра &quot;Останкино&quot;, где проходит гражданская панихида по погибшим в катастрофе журналистамГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в центре) перед прощанием с погибшими в катастрофе Ту-154 журналистами в телецентре &quot;Останкино&quot;Прощание с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ на Федеральном военном мемориальном кладбище
Гражданская панихида по главе благотворительного фонда &quot;Справедливая помощь&quot; Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыря
Теги: Елизавета Глинка, Александр Бастрыкин, СК
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