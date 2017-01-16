Бастрыкин посмертно наградил Глинку медалью Следственного комитета

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин посмертно наградил погибшую при крушении Ту-154 Елизавету Глинку. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в фейсбуке.

Доктору Лизе присуждена медаль СК "За чистоту помыслов и благородство дел" "за бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле", написал Бастрыкин.

"Следственный комитет Российской Федерации продолжит осуществлять самое тесное взаимодействие с фондом "Справедливая помощь", вновь и вновь спасая детей, стариков и женщин из зон вооруженных конфликтов и карая преступников, попирающих основополагающие человеческие ценности", - говорится в сообщении.

Елизавету Глинку похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. Еще 47 погибших в авиакатастрофе над Черным морем были похоронены на военном кладбище в Мытищах.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. При крушении самолета погибли девять журналистов, артисты ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, включая руководителя коллектива Валерия Халилова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России