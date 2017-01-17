Дадин оспорит в суде свой перевод из Карелии в алтайскую колонию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Активист Ильдар Дадин, осужденный за неоднократное нарушение правил проведения пикетирования, обжаловал свое этапирование из Карелии в алтайскую колонию.

"В своем административном иске заявитель просит признать решение ФСИН о его переводе в колонию №5 в Алтайском крае незаконным", - сообщили "Интерфаксу" в Замоскворецком суде Москвы, куда была подана жалоба.

Ранее председатель регионального ОНК Алексей Белоус сообщил "Интерфаксу", что Дадин обратился в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Алтайского края с просьбой о содействии в переводе для отбытия наказания назад в Карелию.

"Он полагает, что там остались заключенные, в отношении которых применяются пытки и его присутствие в той колонии, повышенное внимание к его делу, позволило бы положительным образом повлиять на ситуацию. Кроме того, он хочет привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, который переводом на Алтай разорвали его связь с родными и близкими. Это обращение он передал нам, и мы его обнародуем", - сказал Белоус.

Он отметил, что Дадин в настоящее время в колонии занят чтением литературы и подготовкой текстов с описанием своей ситуации. Возможности трудоустройства у Дадина нет: в колонии Рубцовска трудоустроены только 64 заключенных из 1 тыс. 200 человек. Кроме того, его режим содержания - камерный, - предполагает множество ограничений.

Дело Дадина

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима.

31 марта 2016 года Мосгорсуд уменьшил приговор на полгода. После этого оппозиционера этапировали в исправительную колонию в карельском городе Сегеже.

1 ноября 2016 года супруга Дадина Анастасия Зотова сообщила, что сотрудники колонии избивают и пытают ее мужа, а тажке угрожают убить. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Региональное управление СКР начало доследственную проверку, служебная проверка была назначена и руководством ФСИН. В начале декабря оба ведомства сообщили, что в ходе проверок информация о насилии в отношении Дадина не подтвердилась.

5 декабря пресс-секретарь карельского УФСИН Виталий Фефелов сообщил, что Дадина переводят в колонию в другом регионе. На протяжении месяца от осужденного не поступало никаких известий. На просьбы Зотовой сообщить, куда он этапируется, представители ФСИН сообщали, что с ним все в порядке, а о своем новом месте заключения он сообщит сам. Спустя месяц стало известно, что Дадин помещен в исправительную колонию N5 в Рубцовске в Алтайском крае.