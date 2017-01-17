Члены банды Цапка выплатят компенсацию за убитых в Ростове-на-Дону двух человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Кущевский районный суд взыскал с осужденных участников банды Сергея Цапка более 4 млн рублей в пользу потерпевших по эпизоду покушения на ростовского бизнесмена Сергея Бегиджанова. Об этом сообщил во вторник агентству "Интерфакс" адвокат Эдуард Чургулия.

"Кущевский суд рассмотрел и частично удовлетворил два иска на сумму 4,2 млн рублей, поданных родственниками Валерия Саруханяна и Юрия Ерганова, погибших при покушении на Бегиджанова. Из девяти истцов суд удовлетворил претензии только четырех близких родственников убитых", - рассказал Чургулия, действующий в интересах осужденного Вячеслава Цеповяза.

Требования были предъявлены к осужденным Цеповязу, Николаю Цапку, Владимиру Алексееву и Вячеславу Рябцеву. Средства будут взысканы с имущества, арестованного в ходе следствия, том числе семьи Цеповяза. Первоначальная сумма исков составляла более 6 млрд рублей, уточнил адвокат.

"Мы считаем вердикт суда в целом справедливым, однако еще не приняли окончательного решения о его обжаловании. Оно будет принято после консультаций с доверительницей - женой Цеповяза - Натальей", - сказал Чургулия.

Предприниматель из Ростова-на-Дону Бегиджанов в материалах уголовного дела фигурирует под кличкой Француз. По версии следствия, он мешал лидерам группировки из Кущевской вести бизнес в Ростовской области, а Цапок считал его причастным к убийству своего родного брата Николая.

Вечером 28 июня 2010 года участник банды Владимир Алексеев в Ростове-на-Дону расстрелял из автомата автомобиль BMW, в котором находился Бегиджанов. Сам Француз не пострадал, однако его внук Саруханян и водитель Ерганов погибли на месте.

Ранее сообщалось, что с 1998 по 2010 год - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Еще два убийства не были доведены до конца. Лидер группировки - Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цапка, Цеповяза, Алексеева, Игоря Черных, а также Владимира Запорожца и Николая Цапка к лишению свободы на сроки от пожизненного до 19 лет и выплате крупных штрафов.

Еще двое участников преступной группировки - Андрей Быков и Вячеслав Рябцев - осуждены на 20 лет лишения свободы каждый, их дела рассматривались судом в особом порядке.

В начале июля 2014 года Цапок скончался в медчасти СИЗО №1 Краснодара. Ранее в одиночной камере следственного изолятора №1 Краснодара повесился осужденный Черных. До этого на этапе следствия покончили с собой участники банды Виталий Иванов и Сергей Карпенко.