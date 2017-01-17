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После отравления "Боярышником" в Иркутске ужесточили требования для торговых павильонов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Условия договоров с арендаторами земельных участков, предоставленных для размещения нестационарных торговых объектов - киосков и павильонов, в Иркутской области решено ужесточить. Они будут расторгаться после первого нарушения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба облправительства со ссылкой на председателя Александра Битарова.

"Все новые договоры с арендаторами будут расторгаться после первого нарушения. Сейчас по условиям договоров их расторжение возможно только при повторном нарушении условий соглашения", - говорится в сообщении.

Условия договоров решено ужесточить после массового отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" с метанолом в Ленинском районе Иркутска, жертвами которого стали 76 человек. Жидкость продавалась, в том числе, в торговых павильонах, замеченных в реализации алкогольной продукции.

"Нет четкого механизма, который бы позволил контролировать эти киоски без сигнала, поступившего в наш адрес. Беда в недоработке абсолютно всех органов власти: федеральной, областной, органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и полиции, которая своевременно не приняла меры", - цитирует пресс-служба Битарова.

По данным облправительства, в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутска предусмотрено 1 тыс. 563 места, за 402 из которых отвечает министерство имущественных отношений Иркутской области. Это киоски, расположенные на землях, собственность на которые не разграничена.

"На сегодняшний день по 55 подобным торговым объектам ведется претензионная работа, по шести - договоры расторгнуты, киоски снесены, по семи - рассматриваются у судебных приставов, по остальным документы либо в суде, либо оформляются", - уточняется в сообщении.

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Дела о халатности

Ранее сообщалось, что Главное следственное управление СКР в рамках расследования массового отравления "Боярышником" в Иркутске возбудило три уголовных дела о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). Дела возбуждены в отношении заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова, заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой и начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции N4 городского управления МВД РФ Дениса Черемисина.

В настоящее время два чиновника отстранены от должностей. Всем троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения 17 декабря 2016 года. Все они употребляли спиртосодержащую жидкость - косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Теги: Иркутск
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