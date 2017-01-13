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Акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ прошла без нарушений

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Акция противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви прошла без нарушений, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Общественная акция рядом с Исаакиевским собором завершилась без нарушений общественного порядка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник в правоохранительных органах города, в акции приняло участие порядка 200 человек. Мероприятие прошло в формате встречи депутатов Законодательного собрания с избирателями. Инициаторами выступили "Яблоко", "Справедливая Россия" и "Партия роста". Перед собравшимися выступили Борис Вишневский ("Яблоко"), Максим Резник ("Партия роста") и Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") с призывом не допустить передачи собора РПЦ.

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За происходящим, не мешая, наблюдали сотрудники полиции. Плакаты, флаги, символика и звукоусилители на встрече использовались.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский сообщил "Интерфаксу", что собравшиеся договорились о проведении митинга в защиту Исаакиевского собора 28 января. "Мы подаем уведомление о проведении митинга 28 января, на Марсовом поле, с 13.00 до 15.00", - уточнил парламентарий.

Между тем, по решению музейной администрации собор в пятницу закрылся на несколько часов раньше обычного, чтобы избежать беспорядков во время проведения акции.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.

Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Теги: Исаакиевский собор, Санкт-Петербург
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