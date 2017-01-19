Минэкономразвития и ФАС сочли необходимым скорректировать "закон Яровой"

Но не уточнили, как именно

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимопонольная служба и Минэкономразвития считают, что так называемые "антитеррористические поправки", разработанные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, требуют корректировки. К такому выводу чиновники двух ведомств пришли по итогам заседания экспертного совета по вопросам связи при ФАС и Минэкономразвития, сообщают "Ведомости ".

Как рассказали собеседники издания, чиновники прямо не говорили, что именно нужно корректировать. Представители операторов связи назвали нецелесообразным хранение видео и данных о просмотренных пользователями роликах, а также весь трафик.

Так, директор по связям с органами власти "Мегафона" Дмитрий Петров заявил, что "закон Яровой" необходимо существенно дорабатывать и уточнить виды, объем хранимой информации, а также проработать сценарий передачи государству функционала по сбору и хранению трафика. Он считает, что это позволит обеспечить экономию средств, повысить эффективность и безопасность связи.

В официальном отзыве ФАС к экспертному совету указано, что ведомство намерено обсудить механизм реализации закона, "чтобы не допустить ущемления интересов потребителей и поддержания условий конкуренции на рынке связи", пишет газета.

"Закон Яровой"

"Антитеррористические поправки" обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей вплоть до шести месяцев. Операторы связи также должны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года. Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика должна вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет многих решений для реализации инициативы. Компании ранее также сообщали, что закон приведет к уменьшению поступления налога на прибыль в связи с потенциальными расходами на покупку оборудования.

"Закон Яровой" входит в десятку худших мировых инициатив в области IT, препятствующих дальнейшему инновационному развитию индустрии, следует из доклада американского Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation, ITIF).