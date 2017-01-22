В Мурманской области завели дело о гибели туристов из-за схода лавины

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту схода лавины в Кировском районе, в результате которого погибли двое туристов, сообщили в воскресенье пресс-службе Следственного комитета. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следователей, в воскресенье двенадцать жителей Архангельской области на снегоходах отправились кататься из санаторно-оздоровительного комплекса ООО "Тирвас" в район скального ущелья южного склона горы Вудьяврчорр. В результате езды сошла лавина.

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время установлены личности погибших - мужчины 1983 и 1985 годов рождения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что следствие назначило комплекс экспертиз, проводятся следственные действия. Ход расследования взят на контроль руководителем следственного управления по области.