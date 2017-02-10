Роскомнадзор опроверг требование от "Эха Москвы" об исключении иностранного владения

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не требует от "Эха Москвы" исключить иностранное владение, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"У нас нет никаких претензий к "Эху Москвы" по поводу их иностранного владения. У них проблема с учредительными документами, которая носит технический характер", - сказал Ампелонский в пятницу "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что Роскомнадзор находится в плотном взаимодействии и понимании с юристами радиостанции.

Ранее Ампелонский сообщил "Интерфаксу": "Мы действительно направили информационное письмо в адрес редакции "Эха Москвы" стребованием привести структуру компании в соответствие с действующим законодательством, в том числе - что касается иностранного капитала".

Он подчеркнул, что никаких предупреждений радиостанции не выносилось.

"Мы находимся в плотном взаимодействии с генеральным директором, главным редактором и юристами "Эха Москвы", и у нас есть полная уверенность, что все нарушения будут радиостанцией устранены в срок до 15 февраля", - подчеркнул Ампелонский.

Комментарий "Эха Москвы"

Со своей стороны, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов ранее подтвердил "Интерфаксу"

информацию о сложившейся ситуации с регулятором. "Мы получили от Роскомнадзора письмо, в котором они фактически просят убрать из структуры радиостанции иностранное владение", - сказал Венедиктов.

Он напомнил, что еще год назад, в конце 2015 года, "Эхо Москвы" направило документы в Роскомнадзор, в которых уведомило о снижении до 19,5% доли иностранного владения. "Целый год у нас все было в порядке, однако теперь нас фактически просят свести эту долю до нуля", - уточнил Венедиктов.

Он заявил, что "Эхо Москвы" согласится с требованиями регулятора, выполнит их так скоро, как только сможет, и как позволит законодательство иностранного государства, которое также вовлечено в данную ситуацию.

"Но мы попросим у Роскомнадзора отсрочки, так как за 10 дней сделать выполнить их требования просто невозможно", - пояснил Венедиктов, заметив, что пока не может назвать предполагаемое время отсрочки.

Он добавил, что уже после того, как будет улажен конфликт с Роскомнадзором, можно будет поднять общественную дискуссию по поводу последней версии закона о СМИ, где как раз прописаны положения, согласно которым доля иностранного владения в российских СМИ не может превышать 20%.

"А по факту мы видим, что от нас требуют нулевого владения в этом вопросе", - добавил главред радиостанции.

Поправки закона "О СМИ"

В России с 1 января 2016 года вступили в силу поправки в закон "О СМИ", которые ограничивают участие иностранцев в российских медиа на уровне 20%.

Закон был принят Госдумой 26 сентября 2014 года, 1 октября одобрен Советом федерации и 14 октября подписан президентом. В соответствии с поправками, иностранные государства, международные организации, иностранные юрлица и граждане, а также российские юрлица с более 20% иностранного капитала не могут прямо или косвенно контролировать более 20% капитала российских СМИ.

Ранее в законе о СМИ ограничение на иностранное участие было установлено лишь для телевидения и радио в размере 50%. Новый закон распространяется на все медиа, в том числе на печатные и интернет-издания.