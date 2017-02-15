Пожар в краснодарской многоэтажке локализован

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пожарным в среду вечером удалось локализовать пожар в многоэтажном жилом доме по улице Прокофьева в Краснодаре на площади 1500 кв. метров, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"В 21:54 мск объявлена локализация пожара на площади 1500 кв. метров", - сказал представитель МЧС.

Городские власти организуют пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших. "В пунктах временного размещения будет проведена работа, чтобы определить, чем им помочь, какие нужны вещи. В доме живет много семей с детьми и, очевидно, многое из необходимого погибло в огне. После этого при необходимости будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи с указанием, что именно нужно", - сказал Первышов журналистам в среду вечером.

Глава города выразил признательность горожанам, которые в первые же часы после происшествия предложили свою добровольную помощь.

Как сообщалось, мансарда жилого 6-этажного дома в Краснодаре по ул. Прокофьева, 3 загорелась около 17:55 мск. В 21:54 мск объявлена локализация пожара на площади 1500 кв. метров. Пожару присвоен повышенный - "третий" ранг сложности. Подъезды к месту тушения затруднены из-за плотной застройки. В огне, по данным СКР, погиб один человек.

Мэр Краснодара в среду вечером ввел в районе, где ведутся спасательные работы, режим локальной ЧС.

В 149 квартирах горящего дома проживали около 500 человек. С места ЧП эвакуированы около 200 человек, пострадавшие временно размещаются в гостиницах города.

Горящий многоквартирный дом расположен на территории так называемого "Музыкального микрорайона", большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями строительных норм и являются самовольными постройками.