Кара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитации

По словам адвоката, вместе с журналистом уехали его супруга и врач

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший выписан из больницы и вылетел за границу для прохождения реабилитации, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

"Он выписался из клиники и в сопровождении медика вылетел за границу вместе с супругой Евгенией для последующего курса реабилитации", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, заявление о покушении будет подано позже. "Хотя мы и по прошлому пока никаких ответов не получили", - добавил адвокат.

Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован 2 февраля утром. Прохоров тогда сообщил "Интерфаксу", что у политика развивается полиорганная недостаточность, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и гемодиализа.

В мае 2015 года Кара-Мурза-младший был госпитализирован в Первую Градскую больницу. Тогда его адвокат Прохоров утверждал, что все признаки говорили об отравлении.

В январе 2016 года Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. Уголовное дело тогда возбуждено не было.