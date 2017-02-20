МИД Германии назвал неприемлемым признание Россией паспортов ДНР и ЛНР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В немецком МИД в понедельник назвали "неприемлемым" признание Россией паспортов самопровозглашенных республик Донбасса, сообщили местные СМИ.

По их данным, в внешнеполитическом ведомстве Германии сочли, что такое решение является нарушением Минских договоренностей.

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание Москвой документов самопровозглашенных республик Донбасса не противоречит международному праву и Минским соглашениям.