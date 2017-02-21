Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН в связи с кончиной Чуркина

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Москве выразили сожаление решением украинской делегации блокировать предложение РФ принять официальное заявление председателя Совета Безопасности в связи с кончиной постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

"Кончина Чуркина была воспринята в ооновских кругах с большой печалью, и Совет Безопасности отреагировал на это специальным заявлением для прессы. Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры, прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета Безопасности ООН в виде соответствующего документа, ограничившись лишь устным выражением соболезнования для прессы", - сказал "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, курирующий в ведомстве ооновскую проблематику.

"Одна из специфических черт работы на международной площадке ООН, прежде всего, в СБ, когда практически на ежедневной основе приходится решать вопросы, связанные с урегулированием острых региональных конфликтов и кризисов. В этом плане у Виталия Ивановича не было равных, он снискал уважение у всех своих партнеров по СБ ООН и даже тех, с кем зачастую приходилось не соглашаться", - поделился своим мнением Гатилов.

Украина председательствует в Совете Безопасности ООН с 1 февраля.

Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля, не дожив один день до 65-летия.