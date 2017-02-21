Прилепин опроверг слухи о призыве добровольцев в ополчение Донбасса

По словам писателя, в армию ДНР стоит очередь и добровольцы из России не требуются

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики достаточно укомплектовано и не нуждается в добровольцах из России, заявил писатель Захар Прилепин, проходящий в настоящее время службу в рядах ополченцев ДНР.

"Армия ДНР и штаб полка все полны, очередь стоит огромная, никто не нуждается ни в каком притоке добровольцев из России", - сказал Прилепин во вторник на пресс-конференции в Москве.

"Слова о том, что я организовываю новый призыв добровольцев - это полная ерунда", - отметил он.

Комментируя ситуацию с признанием Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Прилепин сказал, что считает это первым шагом, за которым может последовать выдача жителям этих республик российских паспортов.

"По моему мнению, паспорта ДНР и ЛНР выдаются и признаются с одной целью: потом обменять их на российские паспорта на следующем этапе", - подчеркнул Прилепин.

В ДНР Захару Прилепину присвоено звание майора, он получил пост заместителя командира батальона.