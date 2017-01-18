Суд в Иркутске отстранил от должности обвиняемого по делу о "Боярышнике" полицейского

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Иркутска в среду отстранил от должности начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции №4 городского управления МВД РФ Дениса Черемисина. Он обвиняется в халатности в связи с массовым отравлением жидкостью "Боярышник" с метанолом и находится под подпиской о невыезде.

"Суд постановил на период предварительного следствия и суда отстранить Черемисина от занимаемой должности. Ему назначено пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения РФ - 10 тыс. 678 рублей", - сказал судья.

Суд удовлетворил ходатайство следователя несмотря на то, что представитель прокуратуры его не поддержал.

Ранее сообщалось, что 13 января текущего года Кировский райсуд Иркутска отказался удовлетворить ходатайство следователя об аресте Черемисина и освободил его из-под стражи в зале суда.

Черемисин был задержан 11 января, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц).

По версии следствия, с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых на административных участках в Ленинском районе Иркутска, обслуживаемых отделом полиции №4 городского управления МВД РФ. В результате в одном из торговых павильонов была продана спиртосодержащая жидкость для употребления в пищевых целях под видом концентрата для принятия ванн "Боярышник", в которой содержался метиловый спирт.

Всего по уголовному делу о массовом отравлении метанолом в Иркутске было задержано 22 человека, в отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девяти - в виде домашнего ареста, пяти - в виде подписки о невыезде. Это предприниматели, занимавшиеся продажей "Боярышника", и их сотрудники. Большинство - выходцы из Азербайджана.

Отстранены от должности заместитель руководителя иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова, которые подозреваются в халатности. Оба чиновника находятся под подписками о невыезде.

По данным Минздрава региона, от отравления метиловым спиртом в Иркутске в декабре 2016 года пострадало 123 человека, из которых 76 скончались.