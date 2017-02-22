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Петербургские депутаты смягчили законопроект об ограничении встреч с избирателями

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга уточнило законопроект, запрещающий встречи с избирателями в форме митингов, передал корреспондент "Интерфакса" в среду. Инициативу поддержали 39 депутатов, законопроект был принят в целом.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров подчеркнул, что обсуждение поправок не предусмотрено регламентом. Лидер фракции "Единой России" Александр Тетердинко в свою очередь отметил, что полностью поддерживает уточнения, предложенные губернатором Георгием Полтавченко.

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Ранее Полтавченко вернул без подписи в городской парламент законопроект об ограничении формата встречи депутатов с избирателями, предложив ряд уточнений.

Так, Полтавченко предложил прописать в законе право правительства города определять перечень мест, где депутаты Закса смогут встречаться с избирателями, а также разрешить депутатам не согласовывать встречи, если в них участвуют менее 100 человек. Парламентский комитет по законодательству одобрил предложения губернатора.

28 января противники передачи Исаакиевского собора РПЦ провели акцию на Марсовом поле. Несогласованное с администрацией города мероприятие прошло в формате встречи с депутатами Законодательного собрания. В акции приняли участие депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия роста"). Затем несколько активистов провели пикет внутри Исаакиевского собора.

Вскоре Заксобрание приняло в целом инициативу об ограничении формата встречи депутатов с избирателями. Новый порядок не приравнивал любые встречи с избирателями к митингам, однако устанавливал ограничения на формат таких встреч.

Теги: Петербург, РПЦ, Исаакиевский собор
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