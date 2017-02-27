Дворкович не нашел нарушений в действиях руководства "Почты России"

По словам вице-премьера, пока будущее главы оператора не обсуждалось, но он не исключил вероятности ухода Дмитрия Страшнова

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Аркадий Дворкович в споре о действиях "Почты России" в части выплат менеджменту, в которых Генпрокуратура обнаружила нарушения, поддерживает руководство оператора. Однако он не исключает как продления контракта Дмитрия Страшнова, так и его замены.

"Мы знаем о претензиях правоохранительных органов. С моей точки зрения, по той информации, которая у меня есть, реальных нарушений не было, менеджмент действовал в соответствии с ведомственными актами министерства связи и массовых коммуникаций", - сказал Дворкович в интервью РБК ТВ.

По его словам, у главы "Почты России" Страшнова контракт до конца июня, и его замена пока не обсуждалась. При этом сейчас Минкомсвязи и эксперты работают над законодательством о почтовой связи, и по итогам обсуждений "будет принято решение в том числе и по структуре управления компании".

Дворкович высказал мнение, что при нынешнем руководителе "Почта России" улучшила свою работу, и не исключил, что контракт Страшнова может быть продлен. При этом, по его словам, "как и в любой компании, рассматривается и такой вариант, и вариант замены". "Есть несколько потенциальных кандидатов", при этом фамилиями, которые фигурировали в СМИ, он не исчерпывается, заявил вице-премьер.

Дмитрий Страшнов в конце 2016 года был фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая начала проверку законности выплаты вознаграждения топ-менеджеру в размере 95,4 млн рублей. Ведомство направило в следственный комитет представление о возбуждении уголовного дела. В феврале 2017 года источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что уголовное дело по материалам этой проверки до сих пор не возбуждено.

В январе 2017 года стало известно о проверке Генпрокуратурой законности приобретения "Почтой России" двух самолетов Ту-204. Воздушные суда были приобретены ФГУПом за 3,39 млрд рублей в августе 2016 года для перевозки почты на Дальний Восток и для доставки товаров из китайских интернет-магазинов.

В феврале 2017 года прокуратура попросила Следственный комитет возбудить еще одно уголовное дело на гендиректора "Почты России". Как сообщала газета "Коммерсант", в 2014-2015 годах он выписал своим заместителям премии на сумму в 270 млн рублей.