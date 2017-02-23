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Напавший на медиков в Новгороде стал фигурантом двух уголовных дел

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждено два уголовных дела в отношении мужчины, напавшего на медиков и полицейских в Великом Новгороде, подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами СК России по Новгородской области было принято решение о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении мужчины. Помимо нанесения побоев сотрудникам медицинского учреждения, тяжесть которых еще предстоит установить по результатам назначенных экспертиз, ему теперь инкриминируется оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ). Уголовные дела соединены в одном производстве", - сказала она.

Петренко отметила, что "следственными органами СК по Новгородской области из органов внутренних дел принято к производству расследование уголовного дела о нападении нетрезвого мужчины, госпитализированного с рваной раной в одно из медицинских учреждений города Великого Новгорода, на сотрудников больничного персонала в ночь на 23 февраля. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116 УК РФ (побои), отметила она.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий следователями были получены данные о посягательстве буйного пациента на сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия для задержания мужчины. После доставления в отдел полиции для составления административного протокола о нарушении правопорядка злоумышленник высказывал нецензурные оскорбления в адрес полицейских и ударил одного из них", - сообщила Петренко.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним работают следователи регионального СУ СК России, допрашивают его по существу и мотивам произошедшего. Вскоре они будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сказала она.

Теги: Новгород
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