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В России

Минюст РФ заявил о готовности скорректировать "статью Дадина"

Ранее КС РФ решил, что статья Уголовного кодекса, по которой был осужден и затем освобожден активист, требует доработки

Минюст РФ заявил о готовности скорректировать "статью Дадина"
Оппозиционер Ильдар Дадин (слева) у исправительной колонии
Фото: ТАСС, Алексей Цвайгерт

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России готово разработать поправки в статью 212.1 Уголовного кодекса РФ о наказании за неоднократное нарушение порядка участия в публичных акциях, если такая задача поступит от правительства.

"В случае поступления в Минюст России соответствующего поручения правительства РФ Минюст России приступит к разработке проекта федерального закона о внесении изменений в статью 212.1 УК РФ в целях реализации постановления (Конституционного суда РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем на запрос "Интерфакса".

В ведомстве отметили, что в соответствии с федеральным конституционным законом "О Конституционном суде РФ" (КС РФ) правительство РФ не позднее шести месяцев после опубликования постановления КС вносит в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в закон, положения которого являлись предметом рассмотрения Конституционного суда.

Прецедент Дадина

Как сообщалось, КС РФ 10 февраля признал не противоречащей основному закону государства, но требующей доработки статью 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Он также постановил пересмотреть дело гражданского активиста Ильдара Дадина - единственного в стране осужденного по этой статье и оспорившего ее конституционность.

Суд посчитал, что необходимо исключить формальный подход, когда правоприменитель не учитывает степень общественной опасности содеянного, которой должна быть адекватна и уголовная ответственность за деяние.

Первым и единственным пока осужденным по статье 212.1 УК РФ после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года стал гражданский активист Ильдар Дадин. В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

22 февраля президиум Верховного суда РФ отменил приговор, постановив освободить Дадина и признать за ним право на реабилитацию. Он вышел из алтайской колонии 26 февраля.

На следующий день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает необходимым исключить статью 212.1 из Уголовного кодекса РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что ее инициатива заслуживает внимания.

Максимальной санкцией по статье 212.1 УК РФ является лишение свободы сроком на пять лет. К ответственности привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (ст. 20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.

Теги: Минюст РФ, Ильдар Дадин
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