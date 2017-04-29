Путин поручил главам Иркутской области и Бурятии помочь пострадавшим в пожарах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим от природных пожаров в Иркутской области и Бурятии, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В связи с пожарами в Иркутской области и Бурятии, которые уничтожили несколько десятков домов, президент Путин выслушал подробный доклад главы МЧС Владимира Пучкова о предпринимаемых мерах по тушению существующих очагов и минимизации возникновения новых", - сказал он.

Путин также переговорил по телефону с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Циденовым. "Главы регионов проинформировали президента о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров", - сообщил пресс-секретарь.

"Путин поручил Левченко и Циденову организовать все необходимое для обеспечения временным жильем людей, лишившихся крова, оказывать в случае необходимости медицинскую помощь, а также весь необходимый набор социальных услуг", - добавил Песков.