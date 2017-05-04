Участок федеральной трассы Екатеринбург-Курган перекрыли из-за возгорания травы

Как напомнил Максим Топилин, решение о том, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, уже давно принято Подробнее

В силе останется запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка Подробнее

Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения

"Путинское большинство" интересуется внешней политикой больше, чем федеральной и социально-экономической повесткой Подробнее

В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍

Список позиций, внушающих респондентам чувство гордости за Россию, возглавляют природные ресурсы и прошлое Подробнее

Три четверти россиян признались в гордости своим гражданством

3 мая 13:44

Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат

Он должен будет развивать скорость в 12 раз выше скорости звука Подробнее

3 мая 12:10

Приговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу

Кировский облсуд оставил приговор от 8 февраля 2017 года в силе, что лишает оппозиционера права баллотироваться на пост президента, хотя сам он с этим не согласен Подробнее

3 мая 10:55

Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%

При этом 70% респондентов доверяют данным центрального телевидения Подробнее

3 мая 10:27

Сервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатора

Новая компания будет работать под брендом Fasten, будут объединены программные комплексы такси-агрегаторов и штаты Подробнее

2 мая 19:28

Минобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в Идлибе

В военном ведомстве констатировали, что вынуждены разочаровать сказочников Human Rights Watch Подробнее

2 мая 16:36

Путин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акций