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Участок федеральной трассы Екатеринбург-Курган перекрыли из-за возгорания травы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Движение транспорта остановлено на 76 км автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в Свердловской области из-за пала травы, сообщает Управление ГИБДД России по региону в четверг.

"Причина - нулевая видимость из-за возгорания травы вдоль трассы", - говорится в сообщении.

Информация передана на автовокзалы и автостанции, чтобы ограничить выезд междугородных автобусов. Оповещено также Управление автомобильных дорог.

В настоящее время на автодороге устанавливаются знаки, ограничивающие движение. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Теги: Екатеринбург
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