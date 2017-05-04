Арест бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлен до 8 августа

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну, обвиняемому в мошенничестве при обустройстве стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщает пресс-служба горсуда в четверг.

"Смольнинский районный суд продлил Оганесяну срок содержания под стражей до 8 августа", - говорится в сообщении суда.

Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года. Его этапировали в Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, в ходе допроса в качестве обвиняемого Оганесян отказался от дачи показаний.

По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика к строительству стадиона на Крестовском острове. В результате этого в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло.