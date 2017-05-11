Три человека стали жертвами пожара в Красноярском крае

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Причину пожара, в результате которого погибли три человека, устанавливают в Красноярском крае, сообщает в четверг пресс-служба краевого главного управления МЧС России.

"Сегодня ночью в поселке Балахта сотрудники противопожарной службы ликвидировали пожар в частном жилом доме. В результате пожара, по данным следственных органов, погибли три человека, из них двое детей", - говорится в сообщении.

На момент прибытия первых подразделений к месту пожара в окнах жилого дома было открытое пламя, надворные постройки были также объяты огнем.

Общая площадь пожара составила 200 кв. м. На ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов.

"Дознаватели МЧС проведут пожарно-техническую экспертизу и установят причину пожара. Также будет установлено, почему сообщение о возгорании поступило пожарным с большим опозданием", - сказано в пресс-релизе.