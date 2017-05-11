В СПЧ собрались изучить обоснованность приговора блогеру Соколовскому

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Совете по правам человека при президенте РФ приветствуют тот факт, что блогер Руслан Соколовский приговорен к условному, а не реальному лишению свободы, Совет изучит приговор, чтобы вынести мнение о его обоснованности, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

"То, что срок условный, это хорошо. А насколько приговор обоснован, можно будет сказать тогда, когда Совет ознакомится с текстом приговора", - сказал Федотов "Интерфаксу" в четверг.

"Мы намерены внимательно изучить текст приговора, и выскажем по нему свое мнение после вступления приговора в силу. Мы стараемся не высказываться по поводу судебных решений до их вступления в силу, чтобы не оказывать влияния на апелляционную инстанцию", - добавил глава СПЧ.

Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик, где в котором он ловил покемонов в Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого была расстреляна семья последнего российского императора. По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года блогер разместил на YouTube девять видео, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.

В четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно. Суд посчитал, что его исправление возможно без реального лишения свободы.

Соколовский признан виновным в совершении девяти эпизодов преступления по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по ч.1 ст.148 Уголовного кодекса (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

В приговоре отмечается также, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство - ручку со встроенным видеорегистратором - вследствие чего был признан виновным в незаконном обороте данных средств (статья 138.1).