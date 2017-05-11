Гособвинение осталось довольно приговором блогеру Соколовскому

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сторона обвинения удовлетворена приговором, который Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес блогеру Руслану Соколовскому за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Об этом сообщила журналистам гособвинитель Екатерина Калинина.

"Сторона обвинения удовлетворена приговором", - заявила Калинина журналистам в четверг.

"Суд согласился с доводами стороны обвинения, что должно быть назначено наказание в виде лишения свободы и на тот срок, который предложила сторона обвинения", - сказала она.

"Тот факт, что суд применил при назначении наказания статью 73 УК РФ (условное осуждение), - данное решение суда вызывает уважение", - отметила Калинина. По ее словам, решение, обжаловать ли приговор, прокуратура примет после его изучения.

Как сообщалось, в четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Соколовскому наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Гособвинение в ходе прений попросило для Соколовского наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Защита блогера попросила оправдать его.

Соколовский признан виновным по девяти эпизодам по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по семи эпизодам по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого были расстреляны император Николай Второй с семьей. Это видео вызвало общественный резонанс.

По данным следствия, всего блогер с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.